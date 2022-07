Incubo blatte | scarafaggi e ora cimici Combattere i fastidiosi parassiti con un trattamento micidiale

Pubblicità

INRAN

Esatto: il WC di casa è una vera e propria porta d'ingresso per topi, ratti,e altri animali ... Unricorrente di molti è ritrovarsi con un serpente che esce dal water . Possibilissimo: ...Pensavamo che quest'legato alla permanenza di cumuli di rifiuti fosse finalmente solo un ... in anni precedenti da numerose segnalazioni per la presenza die topi.' Capodanno, con l'... Blatte in casa: quello che devi sapere