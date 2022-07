(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi circa 5000 mq è stato distrutto da undivampato nella tarda serata di ieri alla periferia dia persona è rimasta coinvolta. Da ieri sera sono state impegnate sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, che dopo oltre 12 ore di lavoro hanno domato il rogo e avviato le lunghe operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Sono in corso i rilievi per appurare l’origine delle fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Incendio distrugge deposito a #Nola: nessun ferito ** - lacittanews : Qualcuno ha appiccato il fuoco al punto di riferimento di appassionati e collezionisti per la compravendita di libr… - sardanews : Incendio nella notte distrugge reti e attrezzature da pesca a Marceddì - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Pescoluse (Le), incendio distrugge stabilimento balneare: indagano i carabinieri - mitik95 : RT @mitik95: Le immagini dello spaventoso incendio che distrugge le montagne nei boschi di piazza armerina. -

quotidianodipuglia.it

In fiamme la Bancarella del Professore di Roma Un, appiccato con l'intento di distruggere, ha mandato in fumo lo storico banco dedicato alla compravendita di libri usati di piazzale ...Paura questa mattina a Novoli per un auto in fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, è stata un'utilitaria di proprietà ... Paura in centro: incendio distrugge un'auto Un deposito di circa 5000 mq è stato distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri alla periferia di Nola. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA) ...Incendio nella notte la bancarella dei libri usati, nota come del Professore, a Piazzale Flaminio. Le fiamme sono divampate questa mattina, poco dopo le 5. Distrutta l'intera struttura ...