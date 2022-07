In Giappone le armi sono pochissime (Di sabato 9 luglio 2022) Così come i morti provocati dalle armi da fuoco, grazie a leggi molto severe: anche per questo l'omicidio di Shinzo Abe è così eccezionale Leggi su ilpost (Di sabato 9 luglio 2022) Così come i morti provocati dalleda fuoco, grazie a leggi molto severe: anche per questo l'omicidio di Shinzo Abe è così eccezionale

Pubblicità

ilpost : In Giappone le armi sono pochissime - sbolongaro : RT @FUItaly: Quanto accaduto in #Danimarca qualche giorno fa e in #Giappone oggi, dimostra che le leggi sulle #armi non fermano un malinten… - fabio_polese : #Tetsuya, il disoccupato fanatico delle armi. L'ipotesi lupo solitario e l'ombra della setta. Ne parlo oggi su… - lisameyerildra1 : Il Giappone è la nazione con la più bassa circolazione di armi da fuoco eppure quell’uomo di 41 anni, sembra sia un… - MgraziaT : RT @beretta_g: L'omicidio dell'ex premier #ShinzouAbe fa scalpore anche perchè il Giappone – grazie a norme molto rigide sulle licenze per… -