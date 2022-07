Fratelli di Rai. Il Pd è infuriato con Fuortes e Di Bella per la nomina di vicedirettori "meloniani" (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. La linea editoriale Rai è decisa così: “Portatemi i sondaggi. Ah, ma vedo che la destra avanza. Benissimo. Nostromo, viriamo la barra a destra”. Credeteci, funziona in questo modo e ora vi diamo le prove. Chi ha spadroneggiato da sempre in Rai? Due lettere. Il Pd. Distinguetelo da Enrico Letta che è un’altra cosa. Anche l’amministratore delegato Carlo Fuortes è del Pd ma come tutti sanno il Pd, al momento, non da garanzie di futuro. E poi di Pd mica ce n’è uno. Sono centomila. Cosa fa allora la Rai? Naturale. Precorre i tempi. Si destreggia e si destrizza. Sfruttando il ribaltone alla direzione dell’Approfondimento si sono da pochi giorni avvicendati i vicedirettori che in Rai, alla fine, sono quelli che portano avanti questo scalcagnato circo. I nomi non vi diranno niente ma alla destra dicono tantissimo. Sono tre e sono tutti uomini che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. La linea editoriale Rai è decisa così: “Portatemi i sondaggi. Ah, ma vedo che la destra avanza. Benissimo. Nostromo, viriamo la barra a destra”. Credeteci, funziona in questo modo e ora vi diamo le prove. Chi ha spadroneggiato da sempre in Rai? Due lettere. Il Pd. Distinguetelo da Enrico Letta che è un’altra cosa. Anche l’amministratore delegato Carloè del Pd ma come tutti sanno il Pd, al momento, non da garanzie di futuro. E poi di Pd mica ce n’è uno. Sono centomila. Cosa fa allora la Rai? Naturale. Precorre i tempi. Si destreggia e si destrizza. Sfruttando il ribaltone alla direzione dell’Approfondimento si sono da pochi giorni avvicendati iche in Rai, alla fine, sono quelli che portano avanti questo scalcagnato circo. I nomi non vi diranno niente ma alla destra dicono tantissimo. Sono tre e sono tutti uomini che ...

