F1, orario Sprint Race 9 luglio: programma GP Austria, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 9 luglio 2022) Entriamo ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d'Austria, undicesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo le qualifiche di ieri, infatti, oggi si assegneranno i primi punti del weekend del Red Bull Ring, dato che alle ore 16.30 andrà in scena una Sprint Race tutta da vivere con Max Verstappen che scatterà dalla pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. LA DIRETTA LIVE DI FP2 E Sprint Race DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.30 Per la seconda volta in questa annata, infatti, vedremo la gara sulla distanza di 100 chilometri. Dopo l'esordio di Imola, e prima del terzo appuntamento di Interlagos, oggi i piloti battaglieranno per i primi punti del fine settimana. Come sempre l'azione non mancherà, specialmente su un tracciato che favorisce i sorpassi come ...

