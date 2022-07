È morto l’attore americano Tony Sirico, tra i protagonisti della serie “I Soprano” (Di sabato 9 luglio 2022) È morto a 79 anni Tony Sirico, attore americano molto noto soprattutto per aver recitato nella serie tv I Soprano. Era nato a New York con il nome Gennaro Anthony Sirico Jr. e aveva origini italiane. Aveva cominciato la sua carriera Leggi su ilpost (Di sabato 9 luglio 2022) Èa 79 anni, attoremolto noto soprattutto per aver recitato nellatv I. Era nato a New York con il nome Gennaro AnthonyJr. e aveva origini italiane. Aveva cominciato la sua carriera

