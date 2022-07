Crisanti e covid – Ucdl manifesta il 12 luglio alla sede de La7 (Di sabato 9 luglio 2022) – Il prof. Andrea Crisanti, durante la trasmissione “inOnda”, su La7, veniva ostacolato – sostiene un comunicato dell’Ucdl – dai giornalisti Davide Parenzo e Concita De Gregorio mentre cercava di esprimere un concetto sui soggetti fragili e vaccinati che rappresentano la maggioranza dei morti dell’ultima ondata, in base ai recenti dati dell’ISS. Ucdl – ricorda il comunicato – sostiene da sempre il diritto dei cittadini di avere un’informazione libera con una comunicazione veritiera, trasparente e leale. Ucdl, dunque, ha annunciato che manifesterà il proprio dissenso al comportamento dei giornalisti, che non garantiscono un’imparziale e corretta informazione, il giorno 12 luglio 2022, ore 20, all’esterno degli studi La7 in Roma alla via Umberto Novaro 32. Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) – Il prof. Andrea, durante la trasmissione “inOnda”, su La7, veniva ostacolato – sostiene un comunicato dell’– dai giornalisti Davide Parenzo e Concita De Gregorio mentre cercava di esprimere un concetto sui soggetti fragili e vaccinati che rappresentano la maggioranza dei morti dell’ultima ondata, in base ai recenti dati dell’ISS.– ricorda il comunicato – sostiene da sempre il diritto dei cittadini di avere un’informazione libera con una comunicazione veritiera, trasparente e leale., dunque, ha annunciato che manifesterà il proprio dissenso al comportamento dei giornalisti, che non garantiscono un’imparziale e corretta informazione, il giorno 122022, ore 20, all’esterno degli studi La7 in Romavia Umberto Novaro 32.

