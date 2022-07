Covid, Pregliasco: “Proteggere solo fragili non basta, mitigare corsa contagi” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Proteggere i fragili non basta. E qui non è una questione di correnti di pensiero. Di fatto la scelta dell’Italia, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Canada è quella della mitigazione, di regolare il numero dei contatti in modo tale da ridurre la velocità con cui insorgono nuovi casi di Covid”. Il virologo Fabrizio Pregliasco dice la sua nel dibattito fra chi definisce impossibile e sbagliato impedire la corsa del virus e chi, come lo stesso consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, evidenzia la necessità di contenere il più possibile l’impennata delle infezioni. “Davvero lo si è visto anche dalla Cina e dalla Corea del Nord che l’opzione ‘zero’ è impossibile – spiega all’Adnkronos Salute il docente dell’università degli Studi di Milano – quindi questa ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “non. E qui non è una questione di correnti di pensiero. Di fatto la scelta dell’Italia, dell’Europa, degli Stati Uniti, del Canada è quella della mitigazione, di regolare il numero dei contatti in modo tale da ridurre la velocità con cui insorgono nuovi casi di”. Il virologo Fabriziodice la sua nel dibattito fra chi definisce impossibile e sbagliato impedire ladel virus e chi, come lo stesso consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, evidenzia la necessità di contenere il più possibile l’impennata delle infezioni. “Davvero lo si è visto anche dalla Cina e dalla Corea del Nord che l’opzione ‘zero’ è impossibile – spiega all’Adnkronos Salute il docente dell’università degli Studi di Milano – quindi questa ...

Pubblicità

fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Proteggere solo fragili non basta, mitigare corsa contagi': (Adnkronos) - 'Quarta dose obbligat… - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Proteggere solo fragili non basta, mitigare corsa contagi” - StraNotizie : Covid, Pregliasco: 'Proteggere solo fragili non basta, mitigare corsa contagi' - LocalPage3 : Covid, Pregliasco: 'Proteggere solo fragili non basta, mitigare corsa contagi' - SILVIALUCISANO : RT @Piccole_Note: @sandrobargagna ...i bambini vaccinati dello studio di #Pfizer avevano maggiori probabilità di ammalarsi gravemente di… -