Covid, altri 1.026 positivi in Bergamasca (Di sabato 9 luglio 2022) A fronte di 54.485 tamponi, sono 12.646 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, 1.026 in provincia di Bergamo, con un tasso di positività del 23,21% in calo rispetto a venerdì (24,5%). Negli ospedali lombardi crescono i ricoverati nei reparti ordinari (1.263, +44) e anche in terapia intensiva, dove si trovano 27 pazienti (+2), per un totale di 1.290 ricoverati. Sono 29 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, Milano è sempre la più colpita con 4.216 nuovi casi, segue Brescia con 1.599, Monza e Brianza con 1.076, Varese con 1.020, Pavia con 823, Como con 640, Mantova con 559, Cremona con 440, Lecco con 337, Lodi con 304 e Sondrio con 18. Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) A fronte di 54.485 tamponi, sono 12.646 i nuovi casialin Lombardia, 1.026 in provincia di Bergamo, con un tasso dità del 23,21% in calo rispetto a venerdì (24,5%). Negli ospedali lombardi crescono i ricoverati nei reparti ordinari (1.263, +44) e anche in terapia intensiva, dove si trovano 27 pazienti (+2), per un totale di 1.290 ricoverati. Sono 29 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, Milano è sempre la più colpita con 4.216 nuovi casi, segue Brescia con 1.599, Monza e Brianza con 1.076, Varese con 1.020, Pavia con 823, Como con 640, Mantova con 559, Cremona con 440, Lecco con 337, Lodi con 304 e Sondrio con 18.

Pubblicità

fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - Pantoufle23 : @chansheart_ Sì e no, perché comunque se vedi altri gruppi sotto la stessa agenzia si sono esibiti in luoghi più gr… - Incazzato_Nero1 : RT @ImolaOggi: Operatori sanitari, Bassetti: 'l'obbligo non dovrebbe riguardare solo la vaccinazione per Covid, ma anche la vaccinazione an… - benalemeilleur : @1990Alessio @DarkLadyMouse Intanto state tutti col Covid e gli altri no - Scimozzz : @airgibbo Studi hanno rivelato che esiste anche un immunità innata al covid ( così come con altri virus). Non ti co… -