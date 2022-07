Covid - 19, l'Iss: 'Tasso di mortalità sette volte superiore per i non vaccinati' (Di sabato 9 luglio 2022) I dati sono brutti e ormai nessuno vuol sapere nulla di restrizioni. Il Tasso di mortalità per Covid risulta essere 7 volte più alto per i non vaccinati rispetto a chi invece è protetto con la ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) I dati sono brutti e ormai nessuno vuol sapere nulla di restrizioni. Ildiperrisulta essere 7più alto per i nonrispetto a chi invece è protetto con la ...

Pubblicità

istsupsan : ??#COVID19: ON LINE FOCUS ISS SU PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA ??13,5% dei pazienti positivo ??5,1% con sintomi grav… - repubblica : Covid, primo studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse [di Antonio Cass… - fattoquotidiano : Iss e Merler: “Un italiano su due ha avuto il #Covid nel 2022”. E con le vaccinazioni la letalità è stata ridotta a… - Adnkronos : In Italia cresce il tasso di reinfezioni covid, secondo l’ultimo report Iss. Ecco quanto rischia chi non è vaccinat… - petunianelsole : Solito copione. Titoli dejavu. Pare il giorno della marmotta. Iss: «Tasso di mortalità sette volte più alto per i… -