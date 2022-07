Cina, intesa Wang - Blinken per migliorare le relazioni (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno raggiunto un "consenso" per migliorare le relazioni tra Cina e Usa. Lo riferisce la diplomazia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cineseYi e il segretario di Stato americano Antonyhanno raggiunto un "consenso" perletrae Usa. Lo riferisce la diplomazia di ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Usa-Cina, cinque ore di colloquio ai massimi livelli: c’è l’intesa “per migliorare le relazioni”… - zazoomblog : Cina intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni con gli Usa. Ma dall’Europa nuova stretta sull’import -… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Cina-#Usa, intesa #Wang-#Blinken per migliorare le relazioni' @sole24ore - antonio65683279 : Si ma la Cina deve condannare guerra fermare Putin Cina, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni - Asia - A… - bizcommunityit : Cina, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni - Asia -