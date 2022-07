Carcere di Bari: nuovo ambulatorio per le patologie neurologiche Asl (Di sabato 9 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Un nuovo ambulatorio dedicato alla cura delle patologie neurologiche all’interno del Carcere di Bari. La ASL ha avviato per la prima volta un servizio ambulatoriale a disposizione dei detenuti per gestire il fenomeno delle demenze e delle malattie neurodegenerative ad esse collegate. La popolazione detenuta potrà contare già a partire da luglio su un team di specialisti, composto da neurologo, neuropsicologo e tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, oltre a ricevere prestazioni quali esami strumentali, test diagnostici e screening. L’attivazione del centro si inserisce in un più ampio progetto sperimentale “Brainspace” (spazio cerebrale), nato dalla sinergia della Medicina penitenziaria, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Undedicato alla cura delleall’interno deldi. La ASL ha avviato per la prima volta un servizio ambulatoriale a disposizione dei detenuti per gestire il fenomeno delle demenze e delle malattie neurodegenerative ad esse collegate. La popolazione detenuta potrà contare già a partire da luglio su un team di specialisti, composto da neurologo, neuropsicologo e tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, oltre a ricevere prestazioni quali esami strumentali, test diagnostici e screening. L’attivazione del centro si inserisce in un più ampio progetto sperimentale “Brainspace” (spazio cerebrale), nato dalla sinergia della Medicina penitenziaria, ...

Pubblicità

NoiNotizie : Carcere di #Bari: nuovo ambulatorio per le patologie neurologiche - Agenpress : Medicina penitenziaria, un nuovo ambulatorio dedicato alla cura delle patologie neurologiche nel carcere di Bari… - Trmtv : Carcere di Bari, un ambulatorio per le patologie neurologiche - MonopoliTimes : Medicina penitenziaria, un nuovo ambulatorio dedicato alla cura delle patologie neurologiche nel carcere di Bari - PugliaStream : Taranto, detenuto aggredisce due poliziotti in carcere -