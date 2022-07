Cannavaro: "Mi sarebbe piaciuto rimanere a Napoli e ..." (Di sabato 9 luglio 2022) Fabio Cannavaro: "Mi sarebbe piaciuto rimanere a Napoli, sento il legame con la città, una volta entrai in scivolata su Maradona" Fabio Cannavaro, ex capitabno del Napoli, si è raccontato nel corso della nuova puntata del format di DAZN "Linea Diletta", da oggi disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming sportivo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Il Napoli “A Napoli c’è solo una squadra, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con la loro squadra e mi sarebbe piaciuto tanto rimanere al Napoli, un po’ come Totti nella Roma o Maldini a Milano. -afferma Cannavaro -Purtroppo, la società non era il ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Fabio: "Mi, sento il legame con la città, una volta entrai in scivolata su Maradona" Fabio, ex capitabno del, si è raccontato nel corso della nuova puntata del format di DAZN "Linea Diletta", da oggi disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming sportivo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Il“Ac’è solo una squadra, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con la loro squadra e mitantoal, un po’ come Totti nella Roma o Maldini a Milano. -afferma-Purtroppo, la società non era il ...

