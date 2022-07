Pubblicità

Parla così in conferenza stampa da Auronzo di Cadore Danilo Cataldi , in ritiro con laper preparare la prossima ...Mi auguro che questadisputi un grande campionato. Ben vengano acquisti di valore". Cataldi si sente "un titolare", ma quello che conta per lui "è fare qualcosa di grande con questa squadra. ... Calcio: Lazio; Cataldi, 'Sarri Ho sfruttato mie occasioni' Il secondo calciatore della Lazio a presentarsi in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore è Danilo Cataldi. Il centrocampista, sempre più leader, non si nasconde per la cabina di ..."Con Sarri è cambiato qualcosa, ho sfruttato le mie occasioni. Il mio obiettivo è sempre stato impormi con questa maglia". Esordisce così Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, nella conferenza s ...