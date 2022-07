Caicedo | Collegio Arbitrale respinge il ricorso | dovrà lasciare il Genoa

(Di sabato 9 luglio 2022) Felipenon è più un calciatore del. Lo ha sancito ilndo ildell’ecuadoriano. Quest’ultimo aveva firmato un contratto di un anno con opzione per le due stagioni successive. L’avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna, interpellato dal club rossoblu, ha dimostrato che il giocatore non l’ha esercitato nella maniera corretta e di conseguenza il mancato rinnovo del contratto per il biennio 2022/2024. L’ex Lazio, infatti, aveva provato a fare causa al club rossoblu’ chiedendo il riconoscimento della validità del diritto di opzione e un risarcimento nei suoi confronti. SportFace.

Goal.com

