Bonus 550 euro part time 2022, come funziona (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Bonus 550 euro, è il nuovo aiuto una tantum in arrivo probabilmente con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevista per il 18 luglio prossimo. come si legge su fiscoetasse.com è rivolto a una specifica categoria di lavoratori, dipendenti con rapporti part time ciclici verticali nel 2021. Ad annunciare l'arrivo del nuovo Bonus è stato il ministro del Lavoro Orlando alla Camera, rispondendo a una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Tripiedi. La domanda faceva riferimento a una norma presente nella legge di bilancio 2022 (art.1 comma 971 Legge 234 2021) che ha istituito un fondo di 30 milioni di euro a questo fine ma a oggi ancora inattuata. L'interrogazione ricordava che il contratto di lavoro ...

