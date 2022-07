Pubblicità

cmdotcom : #Toronto, #Bernardeschi si avvicina: si può chiudere in settimana [@francGuerrieri] - sportli26181512 : Bernardeschi si avvicina a Toronto: si può chiudere in settimana: Italian Toronto. Sì, perché nella prossima stagio… - mick_napoli_ : RT @DiMarzio: Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - spoilsport_it : #Bernardeschi si avvicina al #Toronto, novità nelle prossime ore ?? - Domenic36396232 : Il #TorontoFC cede #Pozuelo all'#intermiamicf ? E intanto si avvicina #Bernardeschi ? #Calciomercato #StayTuned -

Calciomercato.com

Sianche la firma diper il Toronto, dove ci sono già Insigne e Criscito. A soli 28 anni, per mantenere il suo ricco ingaggio da 4 milioni netti, l'ormai ex bianconero avrebbe ...ORE 8.40 - Federico, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, si ... ORE 8.31 - Scamacca sempre più vicino all'addio al Sassuolo e alla Serie A: siil Paris Saint ... Bernardeschi si avvicina a Toronto: si può chiudere in settimana La Juventus punta tutto su Niccolò Zaniolo. Il club bianconero prova a trovare l'accordo con la Roma. I giallorossi pensano al sostituto.A Firenze sembrano ormai rassegnati all'idea di vedere Nikola Milenkovic partire in direzione Milano per aggregarsi all'Inter. Daniele Pradè e Joe Barone sono già nell'ottica di dover approfondire l'i ...