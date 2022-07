Attentato Abe, il cordoglio di Xi Jinping. I dettagli sull'arma usata dal killer (Di sabato 9 luglio 2022) Cos'è la Abenomics con cui l'ex premier Shinzo Abe risollevò il Giappone Video : Il medico che ha tentato di salvare Abe: "Un proiettile nel cuore" Video : Muore per un Attentato l'ex premier ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Cos'è la Abenomics con cui l'ex premier Shinzo Abe risollevò il Giappone Video : Il medico che ha tentato di salvare Abe: "Un proiettile nel cuore" Video : Muore per unl'ex premier ...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - GPeppe34N : RT @FrancescoLollo1: Sconcerto per la morte di Shinzo Abe, rimasto ucciso in un attentato. Il pensiero alla famiglia e all’intero popolo gi… - enzono16 : RT @ganga2410: Le immagini dell’attentato ad Abe Shinzo #8luglio -