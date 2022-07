Violenza sessuale, “Non ha chiuso la porta, l’ha indotto a osare”, l’ennesima sentenza che incolpa la vittima (Di venerdì 8 luglio 2022) È stata la ragazza a “indurlo a osare“, questa è la motivazione che ha indotto i giudici della Corte di Appello di Torino ad assolvere un ventenne dall’accusa di Violenza sessuale nei confronti di una coetanea. In primo grado il giovane era invece stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di carcere. Nella sentenza si spiega così che “la ragazza era alterata per l’uso per un uso smodato di alcol, che l’ha portata a provocare l’avvicinamento del giovane che la stava attendendo dietro la porta”. Vi raccomandiamo... Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: "Denunciate, non siete soli" "Insieme possiamo fare la differenza": il cantautore ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 luglio 2022) È stata la ragazza a “indurlo a“, questa è la motivazione che hai giudici della Corte di Appello di Torino ad assolvere un ventenne dall’accusa dinei confronti di una coetanea. In primo grado il giovane era invece stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di carcere. Nellasi spiega così che “la ragazza era alterata per l’uso per un uso smodato di alcol, cheta a provocare l’avvicinamento del giovane che la stava attendendo dietro la”. Vi raccomandiamo... Leo Gassman soccorre una turistadi stupro: "Denunciate, non siete soli" "Insieme possiamo fare la differenza": il cantautore ...

