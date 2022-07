Vangelo di oggi 8 Luglio 2022: Mt 10,16-23 | Video commento (Di venerdì 8 luglio 2022) Ascoltiamo il Vangelo di venerdì 8 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”. “Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri L'articolo Vangelo di oggi 8 Luglio 2022: Mt 10,16-23 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 8 luglio 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 8, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”. “Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri L'articolodi: Mt 10,16-23proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

KattInForma : Vangelo di oggi 8 Luglio 2022: Mt 10,16-23 | Video commento - BeppeBort : Le ultime parole del Vangelo di quest’oggi ci danno l’impressione che i discepoli siano continuamente in fuga… in r… - PaulSigno9 : @Fred19886 @giuliocardone69 Poi mica sono il Vangelo, non si decide oggi. Comunque su Terracciano sono serio, c’è questa possibilità - cercoiltuovolto : don Franco Mastrolonardo – Commento al Vangelo di oggi – 7 Luglio 2022 - VirgoSapientea : Il Vangelo di oggi Giovedì 7 Luglio dal Vangelo secondo Matteo commenta... -