Ucraina, il Vaticano: «Papa Francesco a Kiev forse ad agosto. Incontro con Kirill possibile a settembre» (Di venerdì 8 luglio 2022) Papa Francesco potrebbe partire per Kiev anche il prossimo agosto. Che gli sarebbe piaciuto andare in Ucraina lo aveva già detto in un’intervista di qualche giorno fa. Ora, però, l’idea diventa più concreta con le parole del monsignor Paul Richard Gallagher. Sentito dal Tg1, il segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati ha rivelato come non sia escluso il fatto che pontefice possa recarsi nella capitale Ucraina già il mese prossimo. «È molto convinto che se lui potesse fare una visita potrebbe avere anche dei risultati positivi», ha detto il monsignor Gallagher. Per la fine di luglio è previsto il viaggio in Canada. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche nelle quali il pontefice si ritroverà una volta rientrato al Vaticano. Poi si potrà ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022)potrebbe partire peranche il prossimo. Che gli sarebbe piaciuto andare inlo aveva già detto in un’intervista di qualche giorno fa. Ora, però, l’idea diventa più concreta con le parole del monsignor Paul Richard Gallagher. Sentito dal Tg1, il segretarioper i Rapporti con gli Stati ha rivelato come non sia escluso il fatto che pontefice possa recarsi nella capitalegià il mese prossimo. «È molto convinto che se lui potesse fare una visita potrebbe avere anche dei risultati positivi», ha detto il monsignor Gallagher. Per la fine di luglio è previsto il viaggio in Canada. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche nelle quali il pontefice si ritroverà una volta rientrato al. Poi si potrà ...

vaticannews_it : #Gallagher al #TG1, il viaggio a #Kiev si comincerà a preparare dopo quello in #Canada e non è escluso che… - SkyTG24 : Ucraina, il Vaticano: 'Il Papa potrebbe andare a Kiev ad agosto' - GiovaBasile : RT @vaticannews_it: #Gallagher al #TG1, il viaggio a #Kiev si comincerà a preparare dopo quello in #Canada e non è escluso che #PapaFrances… - antoniodballaro : RT @vaticannews_it: #Gallagher al #TG1, il viaggio a #Kiev si comincerà a preparare dopo quello in #Canada e non è escluso che #PapaFrances… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #Gallagher al #TG1, il viaggio a #Kiev si comincerà a preparare dopo quello in #Canada e non è escluso che #PapaFrances… -