Tuttosport – Juve, Di Maria è arrivato a Torino: inizia l’avventura in bianconero (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 00:56:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Torino – Angel Di Maria è sbarcato a Torino, pronto per unirsi alla Juventus. L’esterno argentino ha terminato le vacanze ed è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle insieme alla moglie alle 22:38 con un volo proveniente da Parigi, sua città negli ultimi sette anni. L’ex Psg si unirà alla squadra di Massimiliano Allegri per il ritiro estivo e per preparare la prossima stagione, la prima in Italia per lui. Dopo aver lasciato l’aeroporto, le due jeep a disposizione di Di Maria hanno raggiunto il quartier generale bianconero alla Continassa. Guarda il video Juve, Di Maria è atterrato a Torino Di Maria, visite ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 00:56:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di– Angel Diè sbarcato a, pronto per unirsi allantus. L’esterno argentino ha terminato le vacanze ed è atterrato all’aeroporto diCaselle insieme alla moglie alle 22:38 con un volo proveniente da Parigi, sua città negli ultimi sette anni. L’ex Psg si unirà alla squadra di Massimiliano Allegri per il ritiro estivo e per preparare la prossima stagione, la prima in Italia per lui. Dopo aver lasciato l’aeroporto, le due jeep a disposizione di Dihanno raggiunto il quartier generalealla Continassa. Guarda il video, Diè atterrato aDi, visite ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Zaniol… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Zaniol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Zaniol… - napolimagazine : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Za… - apetrazzuolo : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Za… -