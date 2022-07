Trucco permanente | che cos’è e le zone in cui si può eseguire

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè una specializzazione della dermopigmentazione che permette di introdurre dei pigmenti colorati all’interno del derma. Molto simile al classico tatuaggio artistico per eseguirlo si utilizzano però dei colori specifici che consentono di realizzare su labbra, occhi e sopracciglia dei make-up a lunghissima durata. Molto famoso sul web, questa tecnica dideve la sua fortuna al suo utilizzo per ridare forma alle sopracciglia sottili, infatti tra le prime applicazioni delc’è il tatuaggio alle sopracciglia, amatissimo da celebrity e non solo, che voglio ottenere una forma più voluminosa e naturale. Lo scopo delè quello di restituire armonia ed equilibrio al volto, dando alle labbra un aspetto più voluminoso e ...

Pubblicità

ICimmeri : @Disagio4all Trucco permanente -

AMICA - La rivista moda donna

Ilè una specializzazione della dermopigmentazione che permette di introdurre dei pigmenti colorati all'interno del derma. Molto simile al classico tatuaggio artistico per eseguirlo si ...Se vogliamo una soluzionea questo problema, generalmente ci rivolgiamo a un sarto ... Possiamo ricorrere a questosoprattutto coi pantaloni eleganti, un capo perfetto per la vita di ... Come truccare le labbra Guida al trucco labbra (anche semipermanente) per bocche sottili o carnose Come truccare le labbra Trucco labbra per una bocca sottile, carnosa o per un make up labbra rosse o semipermanente con effetto volume ...(wn24)-Pescara – Si è tenuta ieri con grande successo all’Aurum di Pescara la prima edizione dell’evento d’arte DermoArt Collection, ideato dal noto dermopigmentista abruzzese Toni Belfatto, con la pa ...