Senza veli | sì o no? Consigli per ragazze che hanno voglia di libertà

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nel 1964, il provocatorio monokini di Rudi Gernreich è diventato un simbolo di ribellione. Un messaggio chiaro, inequivocabile e diretto: “mio il corpo, mia la decisione di coprirlo o scoprirlo come mi pare e piace”. Perché tanto clamore? Il monokini originale non ha nulla a che fare con quello che conosciamo oggi. La parte inferiore del costume era una versione più sgambata dei graziosi minidress chedominato la moda mare per oltre vent’anni, mentre la parte superiore era ridotta a due bretelline che lasciavano completamente scoperto il seno. Provocante ma non volgare, anche se – riporta il magazine online Messy Nessy Chic – le modelle ingaggiate dalla rivista Look si rifiutarono di indossarlo. A dare scandalo quando fu messo in commercio non era tanto la nudità, quanto ladi scelta che rappresentava. E se vi sembra una preoccupazione ...