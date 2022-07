Shinzo Abe vittima di attentato, i soccorsi all'ex premier del Giappone I video (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro colpito da due proiettili mentre partecipava a evento elettorale nella regione di Nara. Immediatamente soccorso, perdeva sangue dalla zona della testa e non dava segni di vita. Arrestato un uomo Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro colpito da due proiettili mentre partecipava a evento elettorale nella regione di Nara. Immediatamente soccorso, perdeva sangue dalla zona della testa e non dava segni di vita. Arrestato un uomo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - repubblica : Giappone, ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco durante un comizio: 'Nessun segno di vita'. Arrestato un… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che non mostra… - xnitius : RT @dariodangelo91: Un nuovo filmato diffuso dai media nipponici: l'arresto dell'attentatore di Shinzo Abe. -