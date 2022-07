Samp, Cerberus-Redstone in pole: ma gli arabi cercano il sorpasso (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli arabi provano a rispondere colpo su colpo agli americani nella lotta per l’acquisto della Sampdoria. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, la cordata Cerberus-Redstone si sta muovendo più velocemente, ma ci sono colossi che hanno a disposizione risorse superiori e potrebbero chiudere la trattativa in pochi giorni. Il prezzo non è difficile Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Gliprovano a rispondere colpo su colpo agli americani nella lotta per l’acquisto delladoria. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, la cordatasi sta muovendo più velocemente, ma ci sono colossi che hanno a disposizione risorse superiori e potrebbero chiudere la trattativa in pochi giorni. Il prezzo non è difficile Calcio e Finanza.

