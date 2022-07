Problemi ai portali di Agenzie delle Entrate, Sogei: «Risolti nel pomeriggio di oggi» (Di venerdì 8 luglio 2022) Problemi ai servizi web di Agenzie delle Entrate, gestiti da Sogei. L’azienda italiana che opera al massimo livello nel settore ICT in Italia, ha registrato dei malfunzionamenti ai portali dell’Agenzia delle Entrate, sin dalla giornata di mercoledì 6 luglio. A quest’altezza cronologica, gli utenti che hanno avuto modo di servirsi dei portali di Agenzia delle Entrate hanno riscontrato dei Problemi di accesso non sistematici. Tuttavia, il problema si è allargato nella nottata tra ieri e oggi. LEGGI ANCHE > La cordata Tim-Leonardo-CdP-Sogei esercita il diritto di prelazione per il cloud nazionale Problemi Agenzie ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022)ai servizi web di, gestiti da. L’azienda italiana che opera al massimo livello nel settore ICT in Italia, ha registrato dei malfunzionamenti aidell’Agenzia, sin dalla giornata di mercoledì 6 luglio. A quest’altezza cronologica, gli utenti che hanno avuto modo di servirsi deidi Agenziahanno riscontrato deidi accesso non sistematici. Tuttavia, il problema si è allargato nella nottata tra ieri e. LEGGI ANCHE > La cordata Tim-Leonardo-CdP-esercita il diritto di prelazione per il cloud nazionale...

