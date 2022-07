Nessuno oggi è al suo Liv-ello ma la WWE deve crederci (Di venerdì 8 luglio 2022) Spesso capita che la WWE si impegni in una lunga e paziente costruzione delle sue star. Alcuni sono dei predestinati, come Roman Reigns o Theory. La WWE punta su di loro e piano piano li impone come stelle assolute, anche quando magari invece degli applausi arrivano i fischi. E poi ci sono alcuni wrestler che non erano visti come cavalli vincenti. La WWE li apprezza, magari un po’ ci crede ma è come se gli mancassero sempre due soldi per fare una lira. Eppure talvolta capita, come è accaduto a Daniel Bryan, che il pubblico si schieri, quasi inspiegabilmente, con uno di questi campioni a metà. Liv Morgan mi ha un po’ ricordato questi grandi underdog a cui in WWE non credevano fino in fondo ma che piano piano hanno dimostrato di meritarsi qualcosa di più di quanto era stato dato loro. Liv Morgan oggi è una face tifatissima, il pubblico la ama, vuole ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 8 luglio 2022) Spesso capita che la WWE si impegni in una lunga e paziente costruzione delle sue star. Alcuni sono dei predestinati, come Roman Reigns o Theory. La WWE punta su di loro e piano piano li impone come stelle assolute, anche quando magari invece degli applausi arrivano i fischi. E poi ci sono alcuni wrestler che non erano visti come cavalli vincenti. La WWE li apprezza, magari un po’ ci crede ma è come se gli mancassero sempre due soldi per fare una lira. Eppure talvolta capita, come è accaduto a Daniel Bryan, che il pubblico si schieri, quasi inspiegabilmente, con uno di questi campioni a metà. Liv Morgan mi ha un po’ ricordato questi grandi underdog a cui in WWE non credevano fino in fondo ma che piano piano hanno dimostrato di meritarsi qualcosa di più di quanto era stato dato loro. Liv Morganè una face tifatissima, il pubblico la ama, vuole ...

