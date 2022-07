Mertens vuole il rinnovo con il Napoli: nuova mossa per convincere De Laurentiis (Di venerdì 8 luglio 2022) Dries Mertens vuole restare al Napoli e firmare il rinnovo di contratto con gli azzurri. Al momento è un calciatore ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, in cui il Napoli ha iniziato oggi la stagione 2022/23. Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)rinnovo Mertens: il belga si abbassa ancora l’ingaggio Dries Mertens vuole solo il Napoli nel suo futuro. Il bomber belga non ha alcuna intenzione di dire addio al club azzurro e alla tifoseria che tanto ama e dalla quale è tanto amato. Secondo le ultime notizie riferite da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale“, in onda su Sky Sport, Mertens ha fatto un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Driesrestare ale firmare ildi contratto con gli azzurri. Al momento è un calciatore ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, in cui ilha iniziato oggi la stagione 2022/23.(Getty Images): il belga si abbassa ancora l’ingaggio Driessolo ilnel suo futuro. Il bomber belga non ha alcuna intenzione di dire addio al club azzurro e alla tifoseria che tanto ama e dalla quale è tanto amato. Secondo le ultime notizie riferite da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale“, in onda su Sky Sport,ha fatto un ...

