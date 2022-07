Marmolada | Capurso carabinieri | ' domani primi risultati Ris su Dna resti'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - "Contiamo di avere idel Ris nella giornata di". Lo afferma il comandante del Reparto operativo deidi Trento, tenente colonnello Michele, impegnato nell'indagine sulla valanga che domenica 3 luglio ha travolto degli escursionisti sulla. Ai laboratori di Parma è affidato l'incarico, conferito dalla procura di Trento, di prelevare i campioni genetici daiumani recuperati dai soccorritori e confrontarlo con il Dna dei parenti di chi è salito in vetta e da ormai cinque giorni non dà più notizie di sé. Il bilancio ufficiale della slavina è identico a ieri. Sono sei le vittime identificate: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e ...

