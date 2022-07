Manchester United | presentata la nuova maglia | tra i modelli anche Ronaldo

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ statalamaglietta delche i giocatori indosseranno nella prossima stagione. Si nota subito un richiamo agli anni ’90 e in particolare al celebre colletto che tutti gli appassionati non possono che ricondurre a Eric Cantona. Al di là di questo, ciò che ha destato scalpore è la presenza di Cristianotra inel filmato. Il portoghese spinge infatti per lasciare il club, ma non è detto che venga accontentato. SportFace.

Paul Pogba ha annunciato sui social network il suo imminente ritorno a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus dopo sei anni al Manchester United. Il 29enne ... Giovani, carini e disoccupati: gli altri Beh, in questa situazione ci potremmo mettere pure Cristiano Ronaldo che non vuole rimanere al Manchester United ma che non trova quella che è l'ultima ... Con questo messaggio in un video che lo ritrae a bordo di un jet privato, Paul Pogba ha annunciato sui social network il suo imminente ritorno a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la ...