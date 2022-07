L'omicidio di Shinzo Abe un fallimento per l'intelligence e la sicurezza giapponese (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe 67 anni è morto questa mattina a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da due colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nella regione di Nara ( Giappone) . A sparare è stato il 41enne Tetsuya Yamagami ex militare, che dopo essere stato fermato alla polizia secondo secondo l'emittente pubblica Nhk che ha diffuso il video dell’omicidio, avrebbe detto: «Non è un rancore contro le convinzioni politiche dell'ex primo ministro Shinzo Abe». La situazione era apparsa subito disperata perché l’ex premier giapponese che è stato colpito dai colpi sparati a distanza ravvicinata, è arrivato all'ospedale della città di Nara in condizioni disperate: «Abbiamo tentato di rianimarlo per quattro ore», ha dichiarato il responsabile del pronto soccorso. ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministroAbe 67 anni è morto questa mattina a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da due colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nella regione di Nara ( Giappone) . A sparare è stato il 41enne Tetsuya Yamagami ex militare, che dopo essere stato fermato alla polizia secondo secondo l'emittente pubblica Nhk che ha diffuso il video dell’, avrebbe detto: «Non è un rancore contro le convinzioni politiche dell'ex primo ministroAbe». La situazione era apparsa subito disperata perché l’ex premierche è stato colpito dai colpi sparati a distanza ravvicinata, è arrivato all'ospedale della città di Nara in condizioni disperate: «Abbiamo tentato di rianimarlo per quattro ore», ha dichiarato il responsabile del pronto soccorso. ...

