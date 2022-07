LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Leclerc e Verstappen vicinissimi in Q2, ora la sfida per la pole! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Sulla carta i favoriti saranno Verstappen e Leclerc per la pole, con Sainz terzo incomodo. Attenzione però alla Mercedes che sembra davvero in lizza per poter impensierire Red Bull e Ferrari. 17.43 Eliminati dunque Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda e Norris. 17.41 La classifica finale della Q2: 1 Charles Leclerc Ferrari1:05.287 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.087 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.188 44 Carlos SAINZ Ferrari+0.289 4 5 George RUSSELL Mercedes+0.410 4 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.518 4 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.607 4 8 Esteban OCON Alpine+0.706 4 9 Fernando ALONSO Alpine+0.795 4 10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.864 4 11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.873 6 12 Alexander ALBON Williams+0.943 5 13 Valtteri BOTTAS Alfa ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 Sulla carta i favoriti sarannoper la pole, con Sainz terzo incomodo. Attenzione però alla Mercedes che sembra davvero in lizza per poter impensierire Red Bull e Ferrari. 17.43 Eliminati dunque Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda e Norris. 17.41 La classifica finale della Q2: 1 CharlesFerrari1:05.287 4 2 MaxRed Bull Racing+0.087 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.188 44 Carlos SAINZ Ferrari+0.289 4 5 George RUSSELL Mercedes+0.410 4 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.518 4 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.607 4 8 Esteban OCON Alpine+0.706 4 9 Fernando ALONSO Alpine+0.795 4 10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.864 4 11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.873 6 12 Alexander ALBON Williams+0.943 5 13 Valtteri BOTTAS Alfa ...

