L’ex premier giapponese Shinzo Abe ucciso durante un comizio | le immagini dell’arresto del presunto attentatore | è un ex militare 41enne

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - repubblica : Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato - MoriniSimone : RT @Radio1Rai: ??L'ex premier giapponese #ShinzoAbe è morto. - Gaia93712891 : Una notizia sconvolgente: #ShinzoAbe, ex premier del #Giappone, è morto dopo essere stato ferito al petto ed al col… -

Ilper finta non aveva alcuna intenzione di restare un ...tra i due soci della maggioranza gialloverde gli offrì'occasione ... Si innamorarono dell'anonimo prestanome. Leggi anche Conte non ...Shinzo Abe non ce'ha fatta .del Giappone è morto in ospedale a Kashihara, dove era stato ricoverato d'urgenza dopo esser rimasto vittima di un grave attentato mentre si trovava ad un evento elettorale nella città di ...