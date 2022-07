Lega Basket Serie A, la decisione sui diritti tv dopo l’assemblea di domani (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lega Basket con una nota chiarisce la procedura che porterà all’assegnazione dei diritti tv per la prossima stagione di Serie A: “Facendo seguito alla nota pubblicata in data 6 luglio, Lega Basket Serie A precisa che provvederà a rendere note le proprie determinazioni in merito all’eventuale assegnazione dei pacchetti oppure all’esercizio delle proprie ulteriori facoltà di cui dell’invito ad offrire soltanto dopo l’assemblea che si terrà sabato 9 luglio. Per tale motivo, la LBA provvederà ad inviare apposita comunicazione ai soggetti che hanno presentato offerte non oltre lunedì 11 luglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Lacon una nota chiarisce la procedura che porterà all’assegnazione deitv per la prossima stagione diA: “Facendo seguito alla nota pubblicata in data 6 luglio,A precisa che provvederà a rendere note le proprie determinazioni in merito all’eventuale assegnazione dei pacchetti oppure all’esercizio delle proprie ulteriori facoltà di cui dell’invito ad offrire soltantoche si terrà sabato 9 luglio. Per tale motivo, la LBA provvederà ad inviare apposita comunicazione ai soggetti che hanno presentato offerte non oltre lunedì 11 luglio”. SportFace.

