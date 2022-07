Pubblicità

Gazzetta_it : Le pagelle: Pogacar padrone, 10. Roglic è un leone e si rivede Ganna: 6,5 #TDF2022 #ciclismo - infoitsport : Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Tadej Pogacar cannibale, bene Vingegaard. Cede ancora Caruso - sportface2016 : #TourdeFrance, le pagelle della settima tappa: #Pogacar è un cannibale, #Vingegaard ci prova - infoitsport : Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Tadej Pogacar è imbattibile. Jumbo-Visma ancora insufficiente - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Pogacar ?? Van Aert ?? Thomas ?? Promossi e bocciati della 6ª tappa ?? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #LeTour https://t.c… -

In classificaguida con 35' su Vingegaard e 1'10' su Thomas. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Geraint Thomas, voto 7,5: con regolarità, come di consueto, riesce a salire fino alla terza posizione in classifica generale. Il capitano della Ineos Grenadiers sale gestendo la situazione e coglie ...PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2022 Tadej Pogacar, voto 10: abbiamo finito gli aggettivi per un campione così. Lo sloveno oggi poteva accontentarsi di gestire la situazione, lasciando arrivare l ...Ieri alieno, oggi cannibale. La costante è una, che questi aggettivi sono riferiti a Tadej Pogacar, che dopo aver dominato gli ultimi due Tour de France vuole fare lo stesso quest’anno: ecco di seguit ...