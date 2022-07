Lampedusa, hotspot al collasso: “Impossibile tutelare i vulnerabili”. Il Viminale annuncia i primi trasferimenti con una nave militare (Di venerdì 8 luglio 2022) Materassi sporchi accatastati in ogni angolo, dentro e fuori dagli edifici. Rifiuti e resti di cibo che ricoprono i pavimenti e i servizi igienici. Non sono immagini girate in un campo profughi libico, ma al centro d’accoglienza di Lampedusa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 1.878 persone a fronte di una capienza ufficiale di circa 350 posti. Una situazione ormai fuori controllo, divenuta vera e propria emergenza con gli ultimi arrivi di migranti degli scorsi giorni. Ai nuovi sbarchi, infatti, non sono seguiti immediati trasferimenti verso altre strutture. Così il centro di prima d’accoglienza si è trasformato in una bomba ad orologeria dal punto di vista igienico-sanitario. “Con piccoli numeri riusciamo a lavorare ma con quasi 2 mila persone è Impossibile intervenire e garantire il minimo indispensabile“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Materassi sporchi accatastati in ogni angolo, dentro e fuori dagli edifici. Rifiuti e resti di cibo che ricoprono i pavimenti e i servizi igienici. Non sono immagini girate in un campo profughi libico, ma al centro d’accoglienza di. Nell’di contrada Imbriacola ci sono 1.878 persone a fronte di una capienza ufficiale di circa 350 posti. Una situazione ormai fuori controllo, divenuta vera e propria emergenza con gli ultimi arrivi di migranti degli scorsi giorni. Ai nuovi sbarchi, infatti, non sono seguiti immediativerso altre strutture. Così il centro di prima d’accoglienza si è trasformato in una bomba ad orologeria dal punto di vista igienico-sanitario. “Con piccoli numeri riusciamo a lavorare ma con quasi 2 mila persone èintervenire e garantire il minimo indispensabile“, ...

