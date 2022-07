Inter, dalla Primavera all’Under 15: ecco gli allenatori del settore giovanile (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli allenatori del settore giovanile dell’Inter Nella giornata odierna l’Inter ha comunicato quali saranno gli allenatori per il settore giovanile maschile. Si parte dalla conferma di Chivu sulla panchina della Primavera Campione d’Italia in carica. Conferma anche per Andrea Zanchetta sulla panchina dell’Under 18 così come per Tiziano Polenghi che sarà ancora alla guida dell’Under 17. Novità sulla panchina dell’Under 16 dove arriva Juan Solivellas Vidal e novità anche sulla panchina dell’Under 15 che sarà guidata da Simone Fautario. Cristian Chivu Primavera L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Glideldell’Nella giornata odierna l’ha comunicato quali saranno gliper ilmaschile. Si parteconferma di Chivu sulla panchina dellaCampione d’Italia in carica. Conferma anche per Andrea Zanchetta sulla panchina dell’Under 18 così come per Tiziano Polenghi che sarà ancora alla guida dell’Under 17. Novità sulla panchina dell’Under 16 dove arriva Juan Solivellas Vidal e novità anche sulla panchina dell’Under 15 che sarà guidata da Simone Fautario. Cristian ChivuL'articolo proviene damagazine.

