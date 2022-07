Il Mattino da Dimaro live: Claudia Mercurio e i suoi ospiti accolgono la squadra (Di venerdì 8 luglio 2022) Tutto pronto per Dimaro 2022: il Napoli è arrivato in Trentino per l?undicesima volta di fila - un record per le squadre della Serie A -, gli azzurri di Spalletti sono pronti a dare il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 luglio 2022) Tutto pronto per2022: il Napoli è arrivato in Trentino per l?undicesima volta di fila - un record per le squadre della Serie A -, gli azzurri di Spalletti sono pronti a dare il...

Pubblicità

DiegoRi36248589 : Il Mattino - #Napoli, #Meret rinnoverà fino al 2027: la firma avverrà durante il ritiro a Dimaro. Napoli che è al l… - Diego31883 : Il Mattino - #Napoli, #Meret rinnoverà fino al 2027: la firma avverrà durante il ritiro a Dimaro. Napoli che è al l… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Napoli, un piano per blindare Koulibaly: presto vertice a Dimaro” #Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Zaniol… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Koulibaly: no alla Juve, ma non rinnovo', Tuttosport: 'La Juventus stringe per Zaniol… -