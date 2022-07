Highlights Djokovic-Norrie 2-6 6-3 6-2 6-4 | semifinale Wimbledon 2022 VIDEO

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik ci fa sognare per due set, poi Djokovic sale in cattedra e si prende la semifinale di Wimbledon ???? Gli high… - PicchiEnrico : Djokovic, un campione, batte Sinner (che lo diventerà presto) a Wimbledon, chapeau per tutti e due. Forse Sinner su… -

... anche Sportface.it monitorerà la finalissima trae Kyrgios. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà attraverso news, approfondimenti ed...... anche Sportface.it monitorerà la semifinale trae Norrie. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà attraverso news, approfondimenti ed...Novak Djokovic faces a new challenger and a unique situation as he tries to repeat his Wimbledon title on Sunday. The 20-time Grand Slam winner and six-time Wimbledon champion takes on Nick Kyrgios in ...In the men's semi-final, Novak Djokovic beat Cameron Norrie in four sets. He will face Nick Kyrgios on Sunday after Rafael Nadal pulled out Watch LIVE News, Latest Updates, Live blog, Highlights and ...