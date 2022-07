Giro Donne 2022, Marta Cavalli: “Sono soddisfatta, mi dà morale essere migliorata a mano a mano” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il miglior piazzamento in questo Giro Donne 2022 combacia, con Marta Cavalli, anche con una posizione recuperata in classifica generale. Seconda nella settima tappa da Rovereto ad Aldeno, seconda in graduatoria alle spalle di Annemiek van Vleuten: l’azzurra è riuscita a difendersi alla grande e domani nell’ultima tappa di montagna proverà a far saltare il banco. Il commento dell’atleta della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope: “È stata una tappa veloce, siam partite con il vento a favore, i primi 20 chilometri li abbiamo fatti ad altissima velocità, è stata caotica e frenetica. Noi di classifica eravamo tutte davanti. Come squadra siamo riuscite a mettere una ragazza davanti, avendo provato la salita sapevo che la discesa sarebbe stata tortuosa e alcune compagini avrebbero provato a rompere il gruppo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Il miglior piazzamento in questocombacia, con, anche con una posizione recuperata in classifica generale. Seconda nella settima tappa da Rovereto ad Aldeno, seconda in graduatoria alle spalle di Annemiek van Vleuten: l’azzurra è riuscita a difendersi alla grande e domani nell’ultima tappa di montagna proverà a far saltare il banco. Il commento dell’atleta della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope: “È stata una tappa veloce, siam partite con il vento a favore, i primi 20 chilometri li abbiamo fatti ad altissima velocità, è stata caotica e frenetica. Noi di classifica eravamo tutte davanti. Come squadra siamo riuscite a mettere una ragazza davanti, avendo provato la salita sapevo che la discesa sarebbe stata tortuosa e alcune compagini avrebbero provato a rompere il gruppo. ...

