Giovane muore folgorato mentre lava l’auto | inutili i soccorsi

Un Giovane di 34 anni è morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavava la sua auto con un'idropulitrice a a Simerci Crichi (Catanzaro). Sul posto i soccorsi ed i carabinieri. Aveva deciso di lavare la sua auto utilizzando un'idropulitrice, ma è rimasto folgorato da una potente scarica elettrica. Questo il tragico destino di un Giovane di 34 anni deceduto nella serata di ieri a Simerci Crichi (Catanzaro). (Lionello Rovati – Adobe Stock)Sul luogo del drammatico episodio sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Per il 34enne, purtroppo, era ormai troppo tardi: la scarica, partita da una presa elettrica, lo ha ucciso all'istante.

