Giappone, Shinzo Abe è morto dopo l'attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe è morto a seguito dell'attentato di cui è stato vittima nella città di Nara in Giappone. A riferirlo i media locali, che già nei primi minuti dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco avevano parlato di condizioni disperate per il politico, soprattutto per via di una ferita al collo. Yamagami Tetsuya, l'attentatore dell'ex primo ministro Giapponese ha dichiarato di essere insoddisfatto dell'ex premier, e che «voleva ucciderlo». Lo riferisce la polizia di Nara, la città del Giappone occidentale, vicino a Osaka - citata dall'emittente Nhk - dove Abe è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco nella mattina di oggi durante un comizio a sostegno di un candidato del Partito Liberal-democratico. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe èa seguito dell'di cui è stato vittima nella città di Nara in. A riferirlo i media locali, che già nei primi minutil'esplosione dei colpi di arma da fuoco avevano parlato di condizioni disperate per il politico, soprattutto per via di una ferita al collo. Yamagami Tetsuya, l're dell'ex primo ministrose ha dichiarato di essere insoddisfatto dell'ex premier, e che «voleva ucciderlo». Lo riferisce la polizia di Nara, la città deloccidentale, vicino a Osaka - citata dall'emittente Nhk - dove Abe è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco nella mattina di oggi durante un comizio a sostegno di un candidato del Partito Liberal-democratico. ...

