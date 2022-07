Giappone | premier | Shinzo Abe è ' in gravi condizioni'

Pubblicità

L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comizio. Ex premier 'sembrerebbe essere privo di segni vitali'. Arrestato il presunto attentatore.

L'attentato è avvenuto a Nara, nelcentrale durante un evento elettorale. Abe sembrerebbe non mostrare segnali vitali, nei primi esami fatti. Arrestato un uomo di 41 anni con l'accusa di ...Le autorità hanno arrestato un uomo di 41 anni che sembra aver sparato all'ex, hanno ... Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici: Venerdì 08/07/2022 01:30: Spese reali ...L'ex primo ministro nipponico è in ospedale ed è in arresto cardiopolmonare. L'attacco è avvenuto durante un comizio che il politico stava tenendo ...La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni: l'ex primo ministro era impegnato in un evento elettorale nella città di Nara ...