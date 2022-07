Giappone, ex premier Abe in condizioni critiche dopo attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe si trova ricoverato in condizioni critiche, dopo l'attentato di cui è rimasto vittima mentre teneva un comizio a Nara. Un ex marinaio di 41 anni membro delle Forze della marina nipponica, per motivi ancora sconosciuti, gli ha sparato alcuni colpi di pistola. L'uomo è stato arrestato poco dopo. Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. Il responsabile dell'aggressione ha utilizzato un'arma di fattura artigianale occultata in una borsa, come emerge dalle immagini dell'aggressione che circolano sui media Giapponesi. Abe è stato ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio e i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'ex primo ministrose Shinzo Abe si trova ricoverato inl'di cui è rimasto vittima mentre teneva un comizio a Nara. Un ex marinaio di 41 anni membro delle Forze della marina nipponica, per motivi ancora sconosciuti, gli ha sparato alcuni colpi di pistola. L'uomo è stato arrestato poco. Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. Il responsabile dell'aggressione ha utilizzato un'arma di fattura artigianale occultata in una borsa, come emerge dalle immagini dell'aggressione che circolano sui mediasi. Abe è stato ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio e i ...

