Giappone: attentato ex premier Shinzo Abe, condizioni critiche (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe è stato vittima di un attentato durante un comizio. È stato raggiunto da colpi di armi da fuoco e adesso è in gravi condizioni. È stato arrestato un ex militare della Marina Giapponese ma le cause sono ancora sconosciute. Dopo esser stato colpito è caduto a terra sanguinante, i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. È accaduto nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, è stato subito soccorso e portato in ospedale. L’attentatore potrebbe essere un ex militare, membro della marina delle forze di autodifesa Giapponesi che è stato immediatamente arrestato. Shinzo Abe è stato un leader eccezionale del Giappone sempre al fianco degli Usa. È stato in carica nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministroseAbe è stato vittima di undurante un comizio. È stato raggiunto da colpi di armi da fuoco e adesso è in gravi. È stato arrestato un ex militare della Marinase ma le cause sono ancora sconosciute. Dopo esser stato colpito è caduto a terra sanguinante, i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. È accaduto nella città di Nara, nelcentro-occidentale, è stato subito soccorso e portato in ospedale. L’re potrebbe essere un ex militare, membro della marina delle forze di autodifesasi che è stato immediatamente arrestato.Abe è stato un leader eccezionale delsempre al fianco degli Usa. È stato in carica nel ...

