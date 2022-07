Franco Severi | l' uomo trovato decapitato in un dirupo | fermato il fratello Daniele

Pubblicità

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: franco #severi decapitato a #Forlì, svolta nell'inchiesta: arrestato il fratello - rtl1025 : ?? Il fratello di Franco Severi, agricoltore di 53 anni il cui cadavere è stato trovato senza testa in provincia di… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: franco #severi decapitato a #Forlì, svolta nell'inchiesta: arrestato il fratello - Gazzettino : #franco severi decapitato a Forlì, svolta nell'inchiesta: arrestato il fratello - Carlino_Forli : Franco Severi decapitato a Forlì: arrestato uno dei suoi fratelli -

Svolta nell'omicidio di , il 53enne di Civitella il cui corpo è stato trovato decapitato giovedì 23 giugno nei pressi della sua abitazione in località Seggio, zona . I carabinieri di Meldola in ...Proseguono nel massimo riserbo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Meldola e del Nucleo investigativo di Forlì per dare un volto e un nome all'assassino o agli assassini di, trovato cadavere la sera del 22 giugno in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione a Ca' Seggio, località di Civitella. La macabra assenza della testa aveva confermato l'...Il fratello di Franco Severi, agricoltore di 53 anni il cui cadavere è stato trovato senza testa nel Forlivese lo scorso 23 giugno, è stato fermato dai carabinieri. In mattinata Daniele Severi è stato ...Si tratta di Daniele, lo stesso che era già indagato da giorni e presso la cui abitazione, a Meldola, erano stati svolti approfonditi accertamenti e rilievi ...