Dl aiuti in bilico al Senato per le tensioni nel M5s. Letta: 'Escludere un Draghi bis' (Di venerdì 8 luglio 2022) - Dopo la fiducia alla Camera, resta l'incognita del voto dei Cinquestelle al Senato. Per il segretario del Pd questo è l'ultimo governo della ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 luglio 2022) - Dopo la fiducia alla Camera, resta l'incognita del voto dei Cinquestelle al. Per il segretario del Pd questo è l'ultimo governo della ...

angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO DRAGHI IN BILICO impossibile il voto disgiunto di ieri alla Camera sul dl Aiuti Il M5S non… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO DRAGHI IN BILICO impossibile il voto disgiunto di ieri alla Camera sul dl Aiuti Il M… - il_Ghisa : Scontro sul decreto Aiuti alla Camera, Governo sempre più in bilico in attesa del vertice tra Conte e Draghi - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Scontro sul decreto Aiuti alla Camera, Governo sempre più in bilico in attesa del vertice tra Conte e Draghi https://t.… - tatancawar : RT @LaNotiziaTweet: Scontro sul decreto Aiuti alla Camera, Governo sempre più in bilico in attesa del vertice tra Conte e Draghi https://t.… -