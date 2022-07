Daniele De Rossi e Alessandro Matri, scatenati con le mogli in barca (Di venerdì 8 luglio 2022) Bella l’estate degli ex calciatori! Alessandro Matri è spiaggiato alle Baleari già da diverse settimane insieme a Federica Nargi e alle figlie Sofia e Beatrice. Ogni anno trascorre buona parte di luglio tra Formentera e Ibiza con l’amico Cristian Brocchi e family. Quest’anno, l’ex attaccante del Sassuolo è stato raggiunto anche da Daniele De Rossi con la moglie Sarah Felberbaum e i figli Olivia e Noah. L’ex centrocampista della Roma in barca è davvero scatenato. Il settimanale “Gente” ha paparazzato Matri e De Rossi con le loro famiglie a bordo di una barca al largo di Formentera intenti a fare a gara tra evoluzioni in acqua, tuffi spettacolari e baci salati. De Rossi e Matri, entrambi di casa a Roma ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 8 luglio 2022) Bella l’estate degli ex calciatori!è spiaggiato alle Baleari già da diverse settimane insieme a Federica Nargi e alle figlie Sofia e Beatrice. Ogni anno trascorre buona parte di luglio tra Formentera e Ibiza con l’amico Cristian Brocchi e family. Quest’anno, l’ex attaccante del Sassuolo è stato raggiunto anche daDecon lae Sarah Felberbaum e i figli Olivia e Noah. L’ex centrocampista della Roma inè davvero scatenato. Il settimanale “Gente” ha paparazzatoe Decon le loro famiglie a bordo di unaal largo di Formentera intenti a fare a gara tra evoluzioni in acqua, tuffi spettacolari e baci salati. De, entrambi di casa a Roma ...

