(Di venerdì 8 luglio 2022) In un’intervista a GQ, Brad Pitt ha parlato per la prima volta di un disturbo che è convinto di avere già da qualche anno: la. Brad Pitt, la storia, la carriera, l'amore guarda le foto Leggi anche › Brad Pitt e Sandra Bullock vicini al ritiro dalle scene › Brad Pitt e Gwyneth Paltrow 20 anni dopo: «È bello essere amici» Leggi anche ...

Pubblicità

MarcoBarzaghi : Il leone da tastiera ha cancellato il tweet e ha chiuso il profilo... troppo tardi.. #bonolismo consiglio: metti da… - Gheracol : RT @aboubakar_soum: L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul LAVORO. Però, il LAVORO genera morti, schiavitù, sfruttamento, povert… - Gianlui08706567 : @marcocappato Marco,sei veramente unico siamo in mani a persone senza scrupoli e la cosa drammatica che non hanno p… - lucagiusti1983 : RT @aboubakar_soum: L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul LAVORO. Però, il LAVORO genera morti, schiavitù, sfruttamento, povert… - FabioPozzi5 : RT @aboubakar_soum: L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul LAVORO. Però, il LAVORO genera morti, schiavitù, sfruttamento, povert… -

il Resto del Carlino

Al momento, non esiste una cura per questa grave patologia, che può portarenea sviluppare fobia sociale, depressione e ad avere numerosi problemi relazionali e in ambito lavorativo. ......mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne'. Con queste parole Brad Pitt si sfoga rivelando di essere malato di prosopagnosia , un grave deficit cognitivo - percettivo che rende... "I nostri occhiali da sole per aiutare chi soffre" Chi soffre di prosopagnosia come lui è incapace di riconoscere le facce delle persone note e, talvolta, perfino il proprio volto ...Brad Pitt chiede aiuto, parla di nuovo della sua malattia ma confida che sta peggiorando, che adesso inizia a non riconoscere anche i volti di parenti e amici. E’ un disturbo di cui soffre già dal 201 ...